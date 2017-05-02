Рухнувшую на авто подпорную стенку в Иркутске восстановят за счет компании застройщика

Обрушившаяся подпорная стенка в жилом комплексе «Море солнца» в Иркутске будет восстановлена за счет застройщика. Также в рамках гарантийных обязательств будет возмещен ущерб пострадавшим автовладельцам. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

«Мы выполним все гарантийные обязательства. Жителям, чьи машины пострадали в результате обрушения подпорной стенки будет выплачена компенсация. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба. К ремонту самой стенки приступим уже сегодня. На восстановление понадобиться один-два месяца. Нам необходимо выяснить причину произошедшего: была ли это ошибка проектировщиков либо повлияли внешние факторы. Для безопасности жителей место ЧП будет огорожено сегодня до конца дня», — сказал президент строительного альянса «Магистраль» Сергей Малашенко.

Вице-мэр Иркутска Иван Носков поручил юридической службе администрации города оказать содействие пострадавшим в оформлении необходимых документов для получения компенсации, а комитету по градостроительной политике проконтролировать ход выполнения работ, особенно в части обеспечения безопасности жителей.

Напомним, часть подпорной стены обрушилась на припаркованные автомобили возле ЖК «Море Солнца» в микрорайоне Солнечном в Иркутске 1 мая. Повреждены две машины.