Рухнувшую на авто подпорную стенку в Иркутске восстановят за счет компании застройщика
Кроме того, будет возмещен ущерб пострадавшим автовладельцам.
Кроме того, будет возмещен ущерб пострадавшим автовладельцам.
Обрушившаяся подпорная стенка в жилом комплексе «Море солнца» в Иркутске будет восстановлена за счет застройщика. Также в рамках гарантийных обязательств будет возмещен ущерб пострадавшим автовладельцам. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Мы выполним все гарантийные обязательства. Жителям, чьи машины пострадали в результате обрушения подпорной стенки будет выплачена компенсация. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба. К ремонту самой стенки приступим уже сегодня. На восстановление понадобиться
Напомним, часть подпорной стены обрушилась на припаркованные автомобили возле ЖК «Море Солнца» в микрорайоне Солнечном в Иркутске 1 мая. Повреждены две машины.