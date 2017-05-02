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09:22 (мск), источник: Om1.ru

Омский «Мостовик» погасил 600 миллионов долгов по зарплате

В прокуратуре считают, что если продать оставшееся имущество предприятия, ставшего банкротом, то можно погасит все долги.

С НПО «Мостовик» продолжают взыскивать крупные суммы задолженности. Только за прошлый год попавшим под банкротство предприятием было выплачено 130 миллионов рублей.

Об этом сообщили сегодня представители прокуратуры. Они отметили, что суммы официальной задолженности отличаются от реальной практически в два раза, и это говорит о том, что предприятия и организации региона продолжают выплачивать зарплаты в конвертах.

Дмитрий Леонов, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Омской области:

— Официальна сумма задолженности по зарплате, по данным на 1 апреля 2017 года, составляет 28,5 миллиона рублей. Тогда как фактическая, под данным прокуратуры, 60 миллионов рублей. Такой долг имеют в общей сложности 30 предприятий. И это не включая «Мостовик».

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При этом 90% всей задолженностей — у предприятий банкротов. Второй тревожный трен, озвученный представителями прокуратуры — предприятия и организации не оформляют официально работников, чтобы получить возможность выдавать зарплату в конвертах. В итоге за 2016 и 2017 годы было принято 12 тысяч актов прокурорского реагирования и привлечено 1300 правонарушителей. Возбуждено 18 уголовных дел. А всего за последние два года погашено 420 миллионов долгов после прокурорского вмешательства.

Так, около 600 миллионов долгов по зарплате оплатил попавший под банкротство «Мостовик». Напомним, с июня 2015 предприятие находится в состоянии конкурсного производства, управляющий реализует имущество компании в целях погашения задолженности.

Дмитрий Леонов, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Омской области:

 — Прокуратура активно занималась этим делом, возбуждались дела в отношении руководства компании. Сейчас общая погашенная задолженность предприятия составляет 3 миллиарда. Причем задолженность продолжали гасить и в 2016, и в 2017 году, в этом году уже погасили 130 миллионов.

В прокуратуре считают, что стоимость имущества «Мостовика» позволяет погасить все долги в случае реализации. При этом на днях было прекращено исполнительное производство против бывшего гендиректора предприятия Олега Шишова, с которого пытались взыскать 30 миллиардов рублей.

Сам Шишов получил 28 марта 2017 года право на условно-досрочное освобождение и вышел из колонии, где отбывал наказание за растрату 1 миллиарда рублей на строительстве Приморского океанариума, а также уклонении от уплаты налогов на 478 миллионов и в мошенничестве при возведении Западного обхода. Топ-менеджера приговорили к четырем годам колонии, но он сумел выйти досрочно. По неофициальным данным, его участие понадобилось для реализации нескольких крупных строительных проектов, поэтому через сутки после выхода он улетел в Москву.

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