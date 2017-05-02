Омский «Мостовик» погасил 600 миллионов долгов по зарплате

С НПО «Мостовик» продолжают взыскивать крупные суммы задолженности. Только за прошлый год попавшим под банкротство предприятием было выплачено 130 миллионов рублей.

Об этом сообщили сегодня представители прокуратуры. Они отметили, что суммы официальной задолженности отличаются от реальной практически в два раза, и это говорит о том, что предприятия и организации региона продолжают выплачивать зарплаты в конвертах.

Дмитрий Леонов, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Омской области:

— Официальна сумма задолженности по зарплате, по данным на 1 апреля 2017 года, составляет 28,5 миллиона рублей. Тогда как фактическая, под данным прокуратуры, 60 миллионов рублей. Такой долг имеют в общей сложности 30 предприятий. И это не включая «Мостовик».