На рынке риэлтерских услуг все больше нелегалов

«Несмотря на сформированную за два десятилетия законодательную базу, сегодняшний рынок риэлтерских услуг — это параллельное существование лицензированных агентств недвижимости и нелегалов, — считает Владимир Давидович. — И я говорю не о пресловутых “черных маклерах”, которые посредством мошенничества отселяют “на деревню” доверчивых граждан. Речь идет о третьем игроке — сером рынке риэлтерских услуг. У него множество оттенков, в зависимости от используемых схем. Но у всех проявлений есть общая черта: услуги оказываются специалистами, как правило, работающими либо активно сотрудничающими с агентствами недвижимости. В отличие от легальных компаний деятельность “серых маклеров” материально не застрахована, они не дают гарантий потребителям, не несут никакой ответственности и не платят налоги в бюджет, но с каждым годом имеют все больше преимуществ перед легальным рынком».

Даже при беглом знакомстве с рекламой недвижимости на интернет-площадках замечаешь один нюанс: квартиры разные, а номера телефонов в объявлениях одни и те же. После нескольких звонков вывод напрашивается сам собой: на той стороне трубки не агент и не собственник, а ты лишен возможности выбирать. О том, кто стоит за предложениями объектов недвижимости, рассказал Владимир Давидович, заместитель председателя ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость» (БелАН), руководитель группы компаний «Твоя столица».

Как отметил Владимир Давидович, ключевое отличие услуги от товара — в ее нематериальности, при этом особенность риэлтерской услуги заключается в четко выраженном результате — сделке. Сам процесс, как правило, очень сложный и трудоемкий и зачастую обращает на себя мало потребительского внимания, так как над всеми давлеет суперцель — сделка. Иными словами, увидеть разницу в качестве услуг возможно только после их предоставления. «По нашим наблюдениям, лишь незначительное число потребителей, оказавшись на рынке недвижимости со своими проблемами, интересуются форматом будущего сотрудничества со специалистами. Определяющий фактор обращения за услугой — ее цена, и чем она ниже, тем больше привлекает потребителя. Нелегалы всех сфер этим успешно пользуются: не связанные жесткими тарифами и налоговой нагрузкой, они легко снижают цены, не просят прибыть с документами в офис, да и, в принципе, часто не требуют документы. Однако получение у них услуги сравнимо с приобретением несертифицированного товара, вышедшего из-под рук самопального производителя: никаких гарантий и качество «как повезет», — говорит руководитель группы компаний «Твоя столица».

«По оценкам ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость», доля серого рынка риэлтерских услуг за последние полгода увеличилась с 20℅ до 30%, — продолжает Владимир Давидович. — Безусловно, у таких темпов роста есть причины, и, на наш взгляд, их три. Во-первых, желание потребителей сэкономить. Сделать это можно двумя способами: либо отказаться от услуг, либо найти, где дешевле. В рамках текущего законодательства ни одна лицензированная риэлтерская компания не может предоставить потребителю скидки, отсюда и выбор в пользу «серых маклеров». БелАН уже не первый год выходит с инициативами к регулирующим организациям изменить тарификацию услуг, сделать ее более гибкой, но пока безрезультатно. Вторая причина увеличения доли серого рынка — сложные условия работы риэлтерских организаций. Чем больше ужесточается политика в отношении легального сектора, тем больше специалистов предпочитают работать «в тени», где их никто не трогает — ведь насколько легче «разбираться» с несколькими десятками юрлиц, чем с сотнями «просто граждан». Третий драйвер развития «серого» сегмента — активное развитие интернет-пространства. Беспрепятственно и, как правило, бесплатно частники рекламируют свои услуги и объекты недвижимости на существующих площадках. Здесь также уследить за ними практически невозможно: они смешиваются с обычными гражданами».

На сегодняшний день разместить на интернет-площадках объявление о продаже или аренде объекта недвижимости может любой. Достаточно заполнить простую форму, указав характеристики объекта и контакты для связи. На этом работа площадки заканчивается: за достоверность предоставленной информации она ответственности не несет. Можно выдать себя за собственника или представиться любым агентством недвижимости, а дальше дело потребителя — согласиться на озвученные условия либо отказаться от них.

«Члены ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость» крайне обеспокоены такими перспективами развития рынка. Мы убеждены, с агентством или без потребитель должен быть защищен от недостоверной информации и всех видов мошенничества с жильем. Поэтому мы выступаем с инициативой разработки и внедрения определенных методик по идентификации любого рекламодателя. Современные технологии это позволяют сделать.

Для цивилизованного развития рынка нужно стараться идти в ногу с запросами потребителя. Необходимо учитывать его стремление использовать широкие возможности интернета и информационных технологий, активно реагировать на его запросы и ожидания, в том числе в плоскости тарифов. На наш взгляд, без изменений в текущем законодательстве не обойтись, от этого зависит будущее рынка недвижимости. Надеемся, что наши инициативы будут поддержаны, и у потребителей останется возможность выбирать: самим решать жилищный вопрос или обращаться к профессионалам, — подытожил Владимир Давидович.