Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Как бороться с шумными соседями?
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Московский ЦСКА: миллиард за кубок Гагарина
«Анжи» вслед за «Зенитом» приостановил «Краснодар»
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
11Подготовка техники к Параду Победы
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
09:45 (мск), источник: Ведомости

Греция договорилась с международными кредиторами о параметрах реформ в экономике

Греция и международные кредиторы пришли к долгожданному соглашению по пакету реформ, которые Афины обязуются проводить в обмен на предоставление финансовой помощи, сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

Ранним утром 2 мая министр финансов Эвклид Цакалотос сказал репортерам, что «пошел белый дым», намекая на традиционный знак Ватикана об успешном избрании нового папы на конклаве. По его словам, переговоры о реформе завершились по всем пунктам, теперь можно начать обсуждение списания части задолженности.

Читайте также
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса

Стороны уже полгода не могли договориться о предстоящей грекам реформе, в том числе по трудовому законодательству, энергетике и сокращению пенсий и повышению налогов, напоминает Reuters.

Прийти к скорому соглашению не получалось в основном из-за расхождений Евросоюза и МВФ по целевым параметрам налоговой реформы в Греции. Пока греческая сторона пообещала сократить пенсии в 2019 г. и повысить налоги в 2020 г., чтобы сэкономить для бюджета около 2% ВВП. Если по этим пунктам будут достигнуты показатели лучше целевых, Греции можно будет смягчить дополнительные меры экономии, в том числе понизить некоторые налоги. Добиться частичного списания задолженности Афинам удастся в зависимости от успехов в достижении целевых показателей по профициту бюджета.

Комментарии
5
Бивис
Господи, спаси Греков от евросоюза.)))) Великие Греки вас опускают демократы америкосы )))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Бивис
Господи, спаси Греков от евросоюза.)))) Великие Греки вас опускают демократы америкосы )))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Гончаров
Грекам нужно молиться, что бы Ле Пен победила.))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Администрация президента ставит на верхнее
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают Марин Ле Пен на выборах
Оппозиция подтвердила участие в переговорах по Сирии в Астане
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Дмитрий Медведев утвердил требования к транспортной безопасности
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Автошколы хотят закрепить минимальную цену на обучение водителей Профильная ассоциация определила минимальный порог стоимости курса обучения на уровне 40 тысяч рублей
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь