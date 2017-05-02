Греция договорилась с международными кредиторами о параметрах реформ в экономике

Ранним утром 2 мая министр финансов Эвклид Цакалотос сказал репортерам, что «пошел белый дым», намекая на традиционный знак Ватикана об успешном избрании нового папы на конклаве. По его словам, переговоры о реформе завершились по всем пунктам, теперь можно начать обсуждение списания части задолженности.

Стороны уже полгода не могли договориться о предстоящей грекам реформе, в том числе по трудовому законодательству, энергетике и сокращению пенсий и повышению налогов, напоминает Reuters.