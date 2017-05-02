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10:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

19 фонтанов в Красноярске отремонтируют за 3,8 млн рублей

Обслуживание 6 объектов обойдется городу в 2,3 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ремонт 19 фонтанов в разных районах Красноярска выделили 3,8 млн рублей. Подрядчик должен будет заменить вышедшие из строя элементы и провести профилактические работы с водными объектами. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок.

Всего в списках числится 19 фонтанов. Среди них объекты «Реки Сибири» на Театральной площади, «Бременские музыканты» на пр. Красноярском рабочем, «Северное сияние» в Солнечном, «Икар» на пр. Металлургов и фонтан «Гейзер» на ул. Копылова. Деньги на ремонт фонтанов будут выделены из бюджета Красноярска.

Отметим, что 26 апреля «Управление зеленого строительства» объявило торги по поиску подрядчика для содержания 16 фонтанов в 2017 году. Начальная цена контракта составила 2,3 млн рублей. Победитель аукциона должен будет следить за состоянием 16 объектов в центре, на правом берегу Красноярска, в Октябрьском районе и в Зеленой Роще. Победителя торгов объявят 4 мая.

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