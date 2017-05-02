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09:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Безработных в Уфе стало меньше — служба занятости

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице снижается численность официально зарегистрированных безработных, констатировали в службе занятости.

Источник: Башинформ

С начала года безработных стало меньше на 300 человек. Так, если в начале текущего года их насчитывалось в Уфе более 6,1 тысячи человек, то сейчас — 5,8 тысячи.

Уровень регистрируемой безработицы к 1 января 2017 года достигал 1,03 процента. К концу апреля он снизился до 0,97 процента.

Количество заявленных работодателями вакансий, наоборот, возросло с 11,3 до 14,9 тысячи.

Коэффициент напряженности на рынке труда, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, по сравнению с началом года снизился с 0,6 до 0,43.

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