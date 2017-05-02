Безработных в Уфе стало меньше — служба занятости

С начала года безработных стало меньше на 300 человек. Так, если в начале текущего года их насчитывалось в Уфе более 6,1 тысячи человек, то сейчас — 5,8 тысячи.

Уровень регистрируемой безработицы к 1 января 2017 года достигал 1,03 процента. К концу апреля он снизился до 0,97 процента.

Количество заявленных работодателями вакансий, наоборот, возросло с 11,3 до 14,9 тысячи.

Коэффициент напряженности на рынке труда, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, по сравнению с началом года снизился с 0,6 до 0,43.