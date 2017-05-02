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09:35 (мск), источник: NewsKo

Западный обход Перми отремонтируют за 17 млн рублей

На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион на выполнение работ про ремонт дороги Западного обхода Перми в Пермском районе и моста через Каму.

Максимальная стоимость контракта составила 17 млн 230 тыс. руб.

Работы должны быть выполнены до 29 сентября этого года и будут вестись с 00.00 до 7.00. Подрядчику запрещено проводить работы с 15.00 до 23.00, а также по пятницам, воскресеньям и праздничным дням.

Площадь нового асфальтобетонного покрытия составит 19 тыс. кв. м.

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