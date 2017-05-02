Прожиточный минимум в Челябинской области повысили на 300 рублей

В четвертом квартале прошлого года он составлял 8 тыс. 984 рубля. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения — 9 тыс. 945 руб., для пенсионеров — 7 тыс. 945 руб., для детей — 9 тыс. 622 руб.

Добавим, что установление прожиточного минимума необходимо для определения тех граждан, кто нуждается в предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, а также для назначения ежемесячного пособия на ребенка.