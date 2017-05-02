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09:35 (мск), источник: Newtimes.kz

В Казахстане с начала года подорожали продукты

Цены на продовольственные товары за четыре месяца 2017 года увеличились на 3,8%, непродовольственные товары и платные услуги — по 2,1%, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на министерстве нацэкономики РК.

Источник: Newtimes.kz

По данным ведомства, с начала текущего года повышение цен отмечено на картофель на 35,5%, овощи свежие — на 18,8%, баранину — на 8,8%, говядину — на 7,3%, масло сливочное — на 5,4%, фрукты свежие, молоко консервированное — по 4,3%, конину, кондитерские изделия — по 3,6%, сыр сычужный — на 3,3%.

«Снижение цен зафиксировано на яйца на 11,3%, сахар — на 5,9%, крупу гречневую — на 5,7%, масло подсолнечное — на 4,4%», ― говорится в сообщении.

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Между тем прирост цен на автомобили составил 3,7%, стеклянные и керамические изделия — 2,8%, текстильные изделия, фармацевтическую продукцию — по 2,3%, товары личного пользования, газеты, книги и канцелярские товары, мебель и предметы домашнего обихода — по 1,9%, моющие и чистящие средства — 1,8%, бытовые приборы — 1,4%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 5,8%, бензин — на 5,5%, дизельное топливо — на 2,2%.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств — на 6,8%, услуги здравоохранения — на 3,8%, в области отдыха, развлечений и культуры — на 1,6%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 3,6%, внутригородским — на 2,7%, а воздушным пассажирским транспортом — подешевел на 2,8%, железнодорожным — на 1,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 6,8%, отопление центральное — на 5,2%, горячую воду — на 5,1%, газ, транспортируемый по распределительным сетям — на 4,2%, электроэнергию — на 2,4%, холодную воду — на 2,2%.

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