В Казахстане с начала года подорожали продукты

«Снижение цен зафиксировано на яйца на 11,3%, сахар — на 5,9%, крупу гречневую — на 5,7%, масло подсолнечное — на 4,4%», ― говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала текущего года повышение цен отмечено на картофель на 35,5%, овощи свежие — на 18,8%, баранину — на 8,8%, говядину — на 7,3%, масло сливочное — на 5,4%, фрукты свежие, молоко консервированное — по 4,3%, конину, кондитерские изделия — по 3,6%, сыр сычужный — на 3,3%.

Между тем прирост цен на автомобили составил 3,7%, стеклянные и керамические изделия — 2,8%, текстильные изделия, фармацевтическую продукцию — по 2,3%, товары личного пользования, газеты, книги и канцелярские товары, мебель и предметы домашнего обихода — по 1,9%, моющие и чистящие средства — 1,8%, бытовые приборы — 1,4%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 5,8%, бензин — на 5,5%, дизельное топливо — на 2,2%.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств — на 6,8%, услуги здравоохранения — на 3,8%, в области отдыха, развлечений и культуры — на 1,6%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 3,6%, внутригородским — на 2,7%, а воздушным пассажирским транспортом — подешевел на 2,8%, железнодорожным — на 1,9%.