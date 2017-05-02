Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Минтруду России (М. А. Топилину), Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в Правительство Российской Федерации», — сказано в документе.

Проект закона должен быть разработан до 20 мая.

В конце апреля сообщалось, что Медведев, представляя отчет о работе правительства за 2016 год, пообещал увеличить минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума в ближайшие годы.