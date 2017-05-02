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10:04 (мск), источник: Газета.Ру

Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Минтруду России (М. А. Топилину), Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в Правительство Российской Федерации», — сказано в документе.

Проект закона должен быть разработан до 20 мая.

В конце апреля сообщалось, что Медведев, представляя отчет о работе правительства за 2016 год, пообещал увеличить минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума в ближайшие годы.

Комментарии
10
ЮжУрал
А Медведев то, ненастоящий)))))
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<Мюнхаузен>
..."до уровня прожиточного минимума в ближайшие годы"....
Не ужели он так долго собрался работать?... Похоже Россия скоро будет с таким правительством - "на грани грандиозного шухера"....))))
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Юрий Жданов
Повысить до прожиточного минимума кого пенсионера или господина Сечина? Я думаю первого, но помечтать не вредно.
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