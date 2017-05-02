Пенсии и пособия на детей выросли с 1 мая
Повышение этих видов социальных выплат обусловлено ростом бюджета прожиточного минимума, который с 1 мая увеличивается на 2,1% до 183 рублей 82 копеек.
Повышение этих видов социальных выплат обусловлено ростом бюджета прожиточного минимума, который с 1 мая увеличивается на 2,1% до 183 рублей 82 копеек.
МИНСК, 2 мая — Sputnik. В Беларуси с 1 мая 2017 года бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения составит 183 рубля 82 копейки в месяц.
Новая величина БПМ утверждена постановлением министерства труда и социальной защиты населения № 19, которое было принято 21 апреля 2017 года.
Как сообщили Sputnik в Минтруда, по сравнению с нормативом, который был установлен с 1 февраля, новый БПМ увеличился на 2,1%.
В разрезе групп населения для трудоспособных граждан он определен в размере 204 рубля 35 копеек, для пенсионеров — 141,5 рублей, студентов — 178 рублей 66 копеек, детей в возрасте до трех лет — 119 рублей 55 копеек, детей в возрасте от трех до шести лет- 163 рубля 83 копейки, детей в возрасте 6−18 лет — 201 рубль 5 копеек.
Рост БПМ в министерстве объяснили ростом цен на продовольствие, которое входит в состав минимальных наборов продуктов питания прожиточного минимума — по группе молочных и плодоовощных товаров. Кроме того, увеличились взносы и платежи, поскольку с 1 января 2017 года выросла минимальная заработная плата, которая используется как база для расчета этих платежей.
Новый размер БПМ будет действовать с 1 мая по 31 июня 2017 года, добавили в Минтруда.
Там напомнили, что в Беларуси БПМ используется как норматив для расчета минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавок к ним, а также для расчета государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в том числе
В данной связи в Минтруда проинформировали, что с 1 мая 2017 года увеличиваются:
минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, которые получают пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; государственные пособия на детей.
Примечательно, что в прошлом году и в январе этого года БПМ снижался, однако, в соответствии с национальным законодательством, размеры пенсий и пособий в сторону снижения не пересчитывались.