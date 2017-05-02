Российские отели заплатят налоги за Booking.com

Гостиницы обяжут заплатить НДС в размере 15,25 процента. Как уточняет издание, если бы у Booking.com было российское представительство, обязательства по уплате налога были бы возложены на компанию. Однако Booking.com B.V. не имеет иного юридического адреса кроме офиса в Амстердаме.

Об этом сообщается в официальном письме Минфина, выдержки из которого публикуют «Известия».

По словам директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, из-за введения налога на проживание в российских отелях подорожает минимум на четыре процента. «Теперь россиянам нужно платить НДС с комиссии, которая предназначается этой компании. Для мини-гостиниц, которые не держат полноценную бухгалтерию, такое нововведение будет очень неудобным», — отметил эксперт.

Он добавил, что сегодня Booking.com обеспечивает более 50 процентов всех бронирований в России, сервис берет комиссию за свои услуги (18−25 процентов). По мнению PR-директора Aviasales Яниса Дзениса, доля иностранной компании на рынке достигает 70 процентов. При этом у небольших отелей на заказы с Booking.com приходится до 50 процентов всех клиентов.