Российские отели заплатят налоги за Booking.com
Российским отелям, сотрудничающим с Booking.com, придется заплатить так называемый налог на Google (НДС c оказанных электронных услуг) за своего иностранного партнера.
Российским отелям, сотрудничающим с Booking.com, придется заплатить так называемый налог на Google (НДС c оказанных электронных услуг) за своего иностранного партнера.
Об этом сообщается в официальном письме Минфина, выдержки из которого публикуют «Известия».
Гостиницы обяжут заплатить НДС в размере 15,25 процента. Как уточняет издание, если бы у Booking.com было российское представительство, обязательства по уплате налога были бы возложены на компанию. Однако Booking.com B.V. не имеет иного юридического адреса кроме офиса в Амстердаме.
По словам директора Института актуальной экономики Никиты Исаева,
Он добавил, что сегодня Booking.com обеспечивает более 50 процентов всех бронирований в России, сервис берет комиссию за свои услуги (18−25 процентов). По мнению
С января 2017 года в России вступил в силу закон о налогообложении электронных услуг. В соответствии с ним