Стали известны даты отключения горячей воды в Омске в 2017 году

АО «Омск РТС» сообщает:

— с 00.00 16.05.2017 до 24.00 29.05.2017, согласно утвержденного «Графика остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО “Омск РТС” в летний период 2017 г.», будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей Северного, Западного, «Релеро» лучей и теплотрассы «Оранжерея» от ТЭЦ-5;.

— с 00. 00 17.05.2017 до 24.00 30.05.2017, согласно утвержденного «Графика остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО “Омск РТС” в летний период 2017 г.», будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей от Кировской районной котельной (прекращается ГВС потребителей: мкрн. «Солнечный», мкрн. «Парковый», мкрн. «Молодёжный», мкрн. «Звёздный», 11-й мкр., 12-й мкр.).

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