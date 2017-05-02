Специалисты Россельхознадзора начали инспекцию предприятий в Минской и Могилевской областях

«Специалисты Россельхознадзора приехали вчера, уже работают. Планируется, что инспекция продлится до 5 мая», — сказал Александр Субботин, уточнив, что пока в Беларусь приехали две группы проверяющих: одна работает в Минской области, вторая — в Могилевской.

По словам замминистра, конкретный список предприятий, которые будут проинспектированы, не согласован.

«Вечером российские коллеги будут сообщать, какие предприятия планируют смотреть на следующий день», — отметил он, добавив, что это могут быть любые предприятия по переработке молока, мяса и рыбы.

Предыдущая инспекция Россельхознадзора работала на белорусских предприятиях в апреле в течение девяти дней. Пять групп специалистов проинспектировали 18 предприятий. По итогам инспекции были сняты ограничения на ввоз продукции двух — «Велес-Мит» и «Бабушкина крынка».