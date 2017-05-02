В мэрии Омска ждут заявлений от граждан на получение жилищных сертификатов

Заявлений от граждан на получение жилищных сертификатов ждут в департаменте жилищной политики администрации города Омска. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте мэрии. До окончания приема заявлений на получение жилищных сертификатов остается два месяца.

В мэрии пояснили, что прием заявлений и документов от горожан, претендующих на получение в 2018 году государственных жилищных сертификатов, удостоверяющих право граждан на получение за счет средств федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилого помещения в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы, завершится 1 июля 2017 года.

Право на включение в список претендентов на получение сертификатов имеют состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и подтвердившие свою нуждаемость в жилье:

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию;граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера;граждане, признанные вынужденными переселенцами.

Заявления принимаются через Службу одного окна по адресу: ул. Гагарина, 32, корпус 1. Предварительная запись по телефону: 78−79−01.