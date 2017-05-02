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10:45 (мск), источник: СуперОмск

Омским ветеранам радикально урезали финансирование перед 9 Мая

Близится День Победы, в который традиционно чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, однако в этом году в Омске праздник грозит обернуться скандалом — ветеранским организациям урезали финансирование более чем вполовину, вследствие чего все мероприятия придется проводить в урезанном формате.

По словам председателя Совета ветеранов и пенсионеров Омска Геннадия Павлова, финансирование в 2017 году сократили на 60%.

«Это коснулось самой деятельности организации, потому что, естественно, средств на проведение мероприятий и на оказание материальной помощи нуждающимся, остро нуждающимся ветеранам, стало меньше», — прокомментировал ситуацию Павлов.

Например, расходы придется сократить на акцию «Звезда Героя», в рамках которой ежегодно на бульваре Победы выкладывалась звезда из 5 тысяч гвоздик.

«Туда приходят люди и вставляют гвоздики. Это оставляет у людей какой-то след в их душе. Но это мероприятие мы сократим, потому что не сможем купить такое количество цветов, которое мы купили в прошлом году. В каждом мероприятии что-то да урезано», — отметил председатель Совета ветеранов.

При этом Геннадий Павлов утверждает, что участников войны и мероприятий в честь Дня Победы сокращение финансирования практически не коснулось.

«Срывом праздника это никаким образом не грозит, это святой праздник, мы никак не можем на этом деле спекулировать. Конечно же, мы будем его проводить и всех участников войны посетим, всё им подарим, тут вопросов нет», — подчеркнул Павлов.

Таким образом, в сложившейся ситуации ветеранским организациям для проведения мероприятий приходится усиливать работу по поиску спонсоров, которые в сложной экономической ситуации по стране тоже сокращают финансовые вливания в сторонние проекты. На следующий же год, по крайней мере пока, запланировано финансировать ветеранов в полном объеме. Сейчас же остается только «этот год пережить» в ожидании лучших времен.

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