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11:08 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 130 млн рублей направят на ремонт дорог в Шахтах

В частности, 93,6 млн рублей предполагается затратить на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.

Более 130 млн рублей планируется направить на ремонт дорог в Шахтах в 2017 году.

Согласно информации из официальных источников, в областном бюджете на капитальный и текущий ремонт дорог в городе предусмотрено 107,8 млн рублей, в местном — 22,3 млн рублей.

В 2017 году в Шахтах планируется выполнить работы по профилировке грунтовых дорог, нанесению горизонтальной разметки, ямочному ремонту.

93,6 млн рублей предполагается направить на завершение работ по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.

В настоящее время в городе ведется капитальный ремонт дороги на проспекте Чернокозова.

Общая протяженность дорог в Шахтах составляет 872,3 км, в том числе 321,6 км — с асфальтобетонным покрытием.

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