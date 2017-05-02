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11:08 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

КСП не выявила существенных нарушений в работе «Волгофарма»

КСП не выявила существенных нарушений в работе «Волгофарма».

В Волгоградской областной думе состоялось заседание комитета по охране здоровья, на котором был заслушан доклад главы контрольно-счетной палаты (КСП) Игоря Дьяченко об итогах проверки деятельности аптечной сети «Волгофарм» в 2014—2016 годах.

Как сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, проверка была проведена по поручению губернатора Андрея Бочарова.

В целом, основной вывод, к которому пришли аудиторы, звучит примерно так: областной аптечный холдинг является финансово-устойчивым и платежеспособным предприятием.

Согласно докладу Дьяченко, плановые значения ключевых показателей эффективности ГУП «Волгофарм» исполнены, существенных нарушений и неэффективного использования имущества не установлено.

По состоянию на начало 2017 года, сеть объединяла 135 аптечных учреждений. В настоящее время в «Волгофарме» трудится более 900 человек. Выручка предприятия за 9 месяцев прошлого года выросла на 19%, прибыль составила около 128 миллионов рублей. При этом торгово-сбытовая наценка уменьшилась на 4%.

В ходе заседания отдельно было подчеркнуто, что цены на жизненно важные препараты в «Волгофарме» значительно ниже, чем в частных аптеках.

Среди недостатков деятельности госпредприятия КСП выявила рост дебиторской задолженности. По мнению КСП, «Волгофарму» следует быть строже в работе с должниками.

Как следует из заключения, «Волгофарм» является абсолютным лидером среди областных государственных предприятий по отчислениям части прибыли в региональный бюджет. Однако аудиторы советуют сократить траты на благотворительность, социальные нужды, добровольное личное медицинское страхование и негосударственное пенсионное обеспечение сотрудников.

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