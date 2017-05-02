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11:01 (мск), источник: Nakanune.ru

Улицу Шефскую в Екатеринбурге перекроют на два дня из-за ремонта газопровода

Газовые службы предупредили о перекрытии улицы Шефской в Екатеринбурге.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Акционерное общество «Екатеринбурггаз» закроет движение транспорта по улице Шефской от дома № 2 «н» до дома № 2 «а» / 9. Ограничения, связанные с проведением ремонтных работ на газопроводе, продлятся с 27 по 28 мая.

Уже известна схема объезда. Ответственные службы направят движение транспорта по улицам Проезжей, Норильской и Фронтовых Бригад.

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