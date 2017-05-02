Улицу Шефскую в Екатеринбурге перекроют на два дня из-за ремонта газопровода
Газовые службы предупредили о перекрытии улицы Шефской в Екатеринбурге.
Газовые службы предупредили о перекрытии улицы Шефской в Екатеринбурге.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Акционерное общество «Екатеринбурггаз» закроет движение транспорта по улице Шефской от дома № 2 «н» до дома № 2 «а» / 9. Ограничения, связанные с проведением ремонтных работ на газопроводе, продлятся с 27 по 28 мая.
Уже известна схема объезда. Ответственные службы направят движение транспорта по улицам Проезжей, Норильской и Фронтовых Бригад.