В Ростове чиновник поручил снести многоэтажный дом

Ранее, в 2011 году, администрация Ворошиловского района выдала собственнику участка разрешение на строительство трехэтажного дома, но он построил шестиэтажный капитальный объект, который по планировке соответствует многоквартирному жилому дому. В 2014 году администрация района предъявила иск собственнику о сносе дома, и суд удовлетворил исковое заявление. Позже Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 4 февраля 2015 года оставило это решение без изменения. Сейчас Олег Маркитантов дал поручение взять на контроль снос дома.



Никита Королев, Ъ-Юг.