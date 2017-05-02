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11:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове чиновник поручил снести многоэтажный дом

По поручению главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам строительства и архитектуры Олега Маркитантова в городе снесут незаконно построенный многоэтажный дом на ул. Односторонняя, 42, об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Источник: Агентство «Москва»

Ранее, в 2011 году, администрация Ворошиловского района выдала собственнику участка разрешение на строительство трехэтажного дома, но он построил шестиэтажный капитальный объект, который по планировке соответствует многоквартирному жилому дому. В 2014 году администрация района предъявила иск собственнику о сносе дома, и суд удовлетворил исковое заявление. Позже Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 4 февраля 2015 года оставило это решение без изменения. Сейчас Олег Маркитантов дал поручение взять на контроль снос дома.

Никита Королев, Ъ-Юг.

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