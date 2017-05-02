Временная администрация банка «Енисей» прекратила работу

С сегодняшнего дня в красноярском банке «Енисей» прекращена работа временной администрации. Соответствующий приказ Банк России издал 28 апреля.

Основанием для прекращения стало решение арбитражного суда Красноярского края, который 20 апреля 2017 года признал АКБ «Енисей» (ПАО) банкротом, ввел в нем конкурсное производство. Напомним, 9 февраля Центробанк отозвал лицензию у «Енисея». По данным регулятора, красноярский банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы.

Обязанности конкурсного управляющего арбитраж возложил на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Его отчет о ходе процедуры банкротства назначен на 18 апреля 2018 года.

На проведение мероприятий конкурсного производства c 13 апреля по 30 июня 2017 года планируется потратить 77,3 млн рублей, говорится в сообщении на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Из этой суммы 68,6 млн руб. приходится на «предусмотренные трудовым законодательством выплаты уволенным работникам (с учетом начислений)».

Согласно сообщению АСВ, выплату страхового возмещения вкладчикам «Енисея» осуществляют Сбербанк и РГС Банк.

С сегодняшнего дня в красноярском банке «Енисей» прекращена работа временной администрации. Соответствующий приказ Банк России издал 28 апреля.

Основанием для прекращения стало решение арбитражного суда Красноярского края, который 20 апреля 2017 года признал АКБ «Енисей» (ПАО) банкротом, ввел в нем конкурсное производство. Напомним, 9 февраля Центробанк отозвал лицензию у «Енисея». По данным регулятора, красноярский банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы.

Обязанности конкурсного управляющего арбитраж возложил на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Его отчет о ходе процедуры банкротства назначен на 18 апреля 2018 года.

На проведение мероприятий конкурсного производства c 13 апреля по 30 июня 2017 года планируется потратить 77,3 млн рублей, говорится в сообщении на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Из этой суммы 68,6 млн руб. приходится на «предусмотренные трудовым законодательством выплаты уволенным работникам (с учетом начислений)».

Согласно сообщению АСВ, выплату страхового возмещения вкладчикам «Енисея» осуществляют Сбербанк и РГС Банк.