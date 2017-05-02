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11:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Полюс» увеличил добычу золота в Красноярском крае

Золотодобывающая компания «Полюс» опубликовала результаты работы за первые 3 месяца 2017 года.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Золотодобывающая компания «Полюс» опубликовала результаты работы за первые 3 месяца 2017 года. По данным предприятия, в 1 квартале текущего года добыча золота на месторождениях Компании выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это значит, что добыто на 2 т больше металла, чем в 1 квартале прошлого года.

В компании отмечают, что «Полюс» продолжил работу над долгосрочными проектами развития действующих активов. На месторождениях постоянно увеличиваются мощности производства, что положительно сказывается на результатах компании.

«К концу 2017 года предполагается ввести в эксплуатацию дополнительный цикл биоокисления на ЗИФ-1, ЗИФ-2 и ЗИФ-3 Олимпиадинского ГОКа, что позволит “Полюсу” перерабатывать весь объем флотоконцентрата собственными силами. На Благодатном проводятся технические работы, направленные на обеспечение стабильного уровня извлечения при достигнутой мощности в 8 млн т в год. На Вернинском и Куранахе до конца 2017 года будет продолжаться реализация проекта по увеличению перерабатывающих мощностей. Также в 2017 году мы планируем внедрение кучного выщелачивания на Куранахе», — рассказал гендиректор ПАО «Полюс» Павел Грачев.

Гендиректор сообщил, что за прошедший квартал продемонстрированы хорошие производственные результаты. Такого уровня удалось добиться благодаря реализуемым мерам по повышению операционной эффективности и успешному расширению мощностей на нескольких объектах, отметил Грачев.

Кроме того, в феврале текущего года «Полюс» получил лицензию на разработку месторождения Сухой Лог. Это одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений.

«Мы считаем, что этот уникальный актив органично вписывается в наш портфель масштабных проектов добычи открытым способом, а разработка Сухого Лога соответствует долгосрочной стратегии развития компании. Мы планируем рационально осваивать месторождение, что позволит «Полюсу» выйти на новый уровень роста и укрепит ее позиции как одного из крупнейших игроков международного рынка золота, — подытожил Грачев.

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