В мэрии Уфы рассказали, на каких улицах займутся ямочным ремонтом

С 29 апреля по 1 мая ямочный ремонт дорог производился на улицах Караидельская, Кавказская, Менделеева, Колгуевская, Сеченова. В эти дни асфальт проложен на площади 504 кв.м.

На сегодняшний день ремонт продолжается по улице Пугачева, улица Белореченская и улица Кавказская. Работники Муниципального бюджетного учреждения по содержанию и благоустройству Кировского района Уфы продолжают локальный ремонт дорожного полотна.

Ремонтники ведут устранение выбоин и ям. На сегодняшний день по Кировскому району поступило 201 заявка, из которых 125 ремонтных работ произведены.