Четыре месторождения песка и кварцитов выставлены на аукцион на Южном Урале

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области объявило четыре аукциона на предоставление права пользования участками недр в Варненском и Красноармейском районах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Торги запланированы на сентябрь 2017 года.

Наиболее разведанным является Западно-Варненское месторождение, которое было выявлено в 2016 году и состоит из трех участков. В настоящее время подсчитаны запасы строительного песка в его северной и центральной частях — почти 13 млн кубометров. На южном участке оценены прогнозные ресурсы в количестве 3,6 млн кубометров. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 1,7 млн рублей.

Ресурсный потенциал еще одного участка для геологического изучения, разведки и добычи строительного песка равен 10,2 млн кубометров. Минимальная цена, по которой участок Межозерный может быть предоставлен в пользование, составляет 138,8 тыс. рублей.

«Недропользователям, планирующим добычу кварцитов, будет интересен участок Урлядинский в Верхнеуральском районе. Его прогнозные ресурсы оценены в количестве 26,6 млн кубометров, стартовый размер платежа за право освоения недр — 168 тыс. рублей», — говорится в сообщении министерства.

Также в Аргаяшском районе на аукцион выставлен участок магматических и метаморфических пород Метелево. Ресурсный потенциал участка оценен в 9 млн кубометров. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 1,3 млн рублей.