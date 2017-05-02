В квартирах челябинцев отключают отопление

В Челябинске завершается отопительный сезон. Как заявил глава города Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в мэрии, сегодня батареи остынут в 90% жилфонда, оставшиеся 10% потребителей будут отключены завтра до обеда.

Изначально отопительный сезон планировалось завершить 9 мая. Однако горожане завалили мэрию жалобами на парилку в квартирах. К тому же среднесуточная температура в столице Южного Урала на протяжении 5 дней превышает 8 градусов, что дает основание для отключения тепла, передает «Уралинформбюро».

От жары в квартирах изнывают и жители соседнего Екатеринбурга, где воздух сегодня прогрелся до плюс 24 градусов. Однако батареи обещают отключить не раньше 10 мая.