На достройку «Галерки» Медведев выделил 137 млн рублей

Как ранее сообщал портал Om1.ru, 25 апреля проходил рабочий визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Омск. Председатель правительства РФ осмотрел Омскую крепость, Воскресенский собор, посетил форум «Культура — национальный приоритет». Результатом мероприятий стал ряд решение о выделении средств, в том числе, как стало известно сегодня, на завершении реконструкции здания театра «Галерка».

Пресс-служба правительства Омской области:

— На достройку театра «Галерка» требуется 137 млн рублей. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе недавнего рабочего визита в Омскую область принял решение о выделении части средств из резервного фонда РФ. При условии своевременного доведения бюджетных ассигнований, ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре текущего года.

При этом, заметим, срок сдачи вновь несколько отодвинулся, притом что первоначально реконструкцию планировалось завершить за два года — с августа 2014 по август 2016. Так, в ноябре прошлого года во время визита на стройку депутату Госдумы РФ Андрею Голушко и ее вице-спикеру Александру Жукову пообещали открытие к следующему театральному сезону, то есть к сентябрю 2017-го. Хотя неделей ранее объект также осмотрел зампред облправительства Станислав Гребенщиков и был менее оптимистичен, назвав конец года вводом в эксплуатацию.

По последним данным облправительства, генподрядчик ООО «ШИК» завершил строительно-монтажные работы на 74%, идет внутренняя отделка помещений, ведется установка сантехники, прокладка электросетей, телефонных и интернет-кабелей, систем оповещения, в подвале — монтаж противопожарного водопровода, в главном зале — металлоконструкций сцены.

До окончания срока реконструкции строителям еще нужно будет сделать чистовую отделку, декорации фасада, внутренние коммуникации, монтаж сценического оборудования, дверей, кресел, одежды сцены. Кроме того, впереди озеленение и благоустройство прилегающей территории. Под эти работы Главное управление контрактной системы Омской области проведет аукцион по выбору другого подрядчика.