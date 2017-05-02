На достройку «Галерки» Медведев выделил 137 млн рублей
Решение премьер принял после недавнего визита в Омск.
Решение премьер принял после недавнего визита в Омск.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, 25 апреля проходил рабочий визит
— На достройку театра «Галерка» требуется 137 млн рублей. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе недавнего рабочего визита в Омскую область принял решение о выделении части средств из резервного фонда РФ. При условии своевременного доведения бюджетных ассигнований, ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре текущего года.
При этом, заметим, срок сдачи вновь несколько отодвинулся, притом что первоначально реконструкцию планировалось завершить за два года — с августа 2014 по август 2016. Так, в ноябре прошлого года во время визита на стройку депутату Госдумы РФ Андрею Голушко и ее
По последним данным облправительства, генподрядчик ООО «ШИК» завершил
До окончания срока реконструкции строителям еще нужно будет сделать чистовую отделку, декорации фасада, внутренние коммуникации, монтаж сценического оборудования, дверей, кресел, одежды сцены. Кроме того, впереди озеленение и благоустройство прилегающей территории. Под эти работы Главное управление контрактной системы Омской области проведет аукцион по выбору другого подрядчика.