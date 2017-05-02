Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
8 простых упражнений против боли в шее
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Шикарный гол Эмре Джана и другие события тура чемпионата Англии
Бобровский номинирован на приз лучшему игроку сезона НХЛ
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
9Юбилей Корейской народной армии
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
11:46 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Нафтогаз решил снизить тарифы на транзит

«Нафтогаз Украины» планирует существенно снизить тарифы на транзит природного газа.

Источник: Telegraf.com.ua

В НАК «Нафтогаз Украины» планируют снизить тарифы на транзит природного газа по истечении срока соглашения с «Газпромом» в 2019 году. Об этом заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

«С 2020 тарифы снизятся примерно до десятой части. И это сделает транзит украинской газотранспортной системой значительно дешевле, чем «Северным потоком-2», — пояснил Витренко в интервью информагентству DPA.

По его словам, планы по строительству «Северного потока-2» экономически неоправданны. «Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море, который планируется проложить в обход Украины. Его строительство планируют начать 2018 и завершить к концу 2019 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В России появится памятная монета в честь юбилея Бальмонта
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Российские отели заплатят налоги за Booking.com
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
От Воробья до Грута: 10 самых ожидаемых фильмов мая Лето близко, а это значит, что в кинотеатрах открывается сезон блокбастеров. Нас ждут новые «Стражи Галактики», возвращение на экраны Чужого и Джека Воробья, а также легенда о короле Артуре по версии Гая Ричи
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь