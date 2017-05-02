Нафтогаз решил снизить тарифы на транзит

В НАК «Нафтогаз Украины» планируют снизить тарифы на транзит природного газа по истечении срока соглашения с «Газпромом» в 2019 году. Об этом заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

«С 2020 тарифы снизятся примерно до десятой части. И это сделает транзит украинской газотранспортной системой значительно дешевле, чем «Северным потоком-2», — пояснил Витренко в интервью информагентству DPA.

По его словам, планы по строительству «Северного потока-2» экономически неоправданны. «Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море, который планируется проложить в обход Украины. Его строительство планируют начать 2018 и завершить к концу 2019 года.