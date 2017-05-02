В Красноярске утвердили концепцию благоустройства набережной
Ожидается, что реализация проекта начнется в краевом центре уже этим летом.
Ожидается, что реализация проекта начнется в краевом центре уже этим летом.
Утверждена концепция благоустройства левобережной набережной Красноярска. Такое решение приняла общественная комиссия по вопросам городской среды, сообщили в
Напомним, что концепция благоустройства набережной была сформирована консалтинговым бюро Strelka, соразработчиком
На комиссии Антон Шаталов представил подробную информацию об общественных обсуждениях концепции и о проработке вопросов, которые обозначались ранее. Участники заседания внесли ряд предложений, которые, по их мнению, должны быть учтены разработчиками при формировании проекта и его дальнейшей реализации.
Так, в частности, широкое обсуждение вызвали предложения разработчиков об установке лифта, который будет представлять собой стеклянный параллелепипед. По мнению директора ООО «Тектоника» Евгения Зыкова, «исполнение лифта в стекле» будет диссонировать с элементами набережной, которые, в своем большинстве, будут деревянными. Также он предложил обсудить концептуальное решение благоустройства набережной в Союзе архитекторов, представить для широкого обсуждения прототипы осветительных торшеров, уличной мебели, выставив их на набережной и так далее.
«Это позволит еще раз согласовать с горожанами внешнее оформление левобережной набережной реки Енисей», — отметил Зыков.
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, что все конструкции, которые будут установлены на набережной, должны быть удобными с точки зрения обслуживания и содержания.
Подводя итоги, участники заседания общественной комиссии по развитию городской среды приняли единогласное решение об утверждении концепции благоустройства левобережной набережной реки Енисей.
«На основании утвержденной концепции, с учётом прозвучавших сегодня замечаний и предложений, будет разработан проект благоустройства набережной. Его реализация начнётся в июне, после завершения мероприятий, посвященных Дню города», — обозначил следующий шаг в реализации благоустройства набережной Эдхам Акбулатов.