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11:51 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске утвердили концепцию благоустройства набережной

Ожидается, что реализация проекта начнется в краевом центре уже этим летом.

Источник: Reuters

Утверждена концепция благоустройства левобережной набережной Красноярска. Такое решение приняла общественная комиссия по вопросам городской среды, сообщили в пресс-службе мэрии. Ожидается, что реализация проекта начнется в краевом центре уже этим летом.

Напомним, что концепция благоустройства набережной была сформирована консалтинговым бюро Strelka, соразработчиком дизайн-проекта стал архитектор Антон Шаталов. Основная идея проекта — преобразование всех семи километров левобережной набережной от 4-го моста до Стрелки в городской линейный парк — пешеходную зону с элементами озеленения и ландшафтного дизайна. По задумке авторов набережная должна стать территорией круглогодичного посещения, для этого предлагается зимой открывать на берегу два катка, обустраивать лыжную трассу взамен велотрассы, которая работает летом.

На комиссии Антон Шаталов представил подробную информацию об общественных обсуждениях концепции и о проработке вопросов, которые обозначались ранее. Участники заседания внесли ряд предложений, которые, по их мнению, должны быть учтены разработчиками при формировании проекта и его дальнейшей реализации.

Так, в частности, широкое обсуждение вызвали предложения разработчиков об установке лифта, который будет представлять собой стеклянный параллелепипед. По мнению директора ООО «Тектоника» Евгения Зыкова, «исполнение лифта в стекле» будет диссонировать с элементами набережной, которые, в своем большинстве, будут деревянными. Также он предложил обсудить концептуальное решение благоустройства набережной в Союзе архитекторов, представить для широкого обсуждения прототипы осветительных торшеров, уличной мебели, выставив их на набережной и так далее.

«Это позволит еще раз согласовать с горожанами внешнее оформление левобережной набережной реки Енисей», — отметил Зыков.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, что все конструкции, которые будут установлены на набережной, должны быть удобными с точки зрения обслуживания и содержания. Член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных материалов Владимир Шадрин предложил высадить больше деревьев, сформировать по-настоящему «зеленый каркас» общественного пространства. Также участники общественной комиссии рекомендовали изучить целесообразность установки на набережной душевых помещений, отметив, что использоваться они будут только «узким кругом», а зимой вообще не будут работать.

Подводя итоги, участники заседания общественной комиссии по развитию городской среды приняли единогласное решение об утверждении концепции благоустройства левобережной набережной реки Енисей.

«На основании утвержденной концепции, с учётом прозвучавших сегодня замечаний и предложений, будет разработан проект благоустройства набережной. Его реализация начнётся в июне, после завершения мероприятий, посвященных Дню города», — обозначил следующий шаг в реализации благоустройства набережной Эдхам Акбулатов.

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