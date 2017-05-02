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12:09 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Когда в Екатеринбурге завершится отопительный сезон?

Среднесуточная температура воздуха должна составлять 8 градусов тепла.

Источник: РИА "Новости"

Отключить подачу тепла коммунальщикам разрешается только при условии, когда за окном на протяжении пяти суток подряд среднесуточная температура не опускается ниже плюс 8 градусов по Цельсию, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Сейчас в Екатеринбурге стоит очень хорошая погода. Синоптики обещают, что днем, 2 мая, воздух прогреется до 27 градусов тепла. Однако уже с четверга, 4 мая, в городе начнутся дожди и заметно похолодает. Температура воздуха опустится до +10 днем и почти до 0 градусов ночью. В связи с этим отключать батареи в домах екатеринбуржцев вряд ли начнут ранее 15 мая.

Как сообщил «АиФ-Урал» в мэрии Екатеринбурга, на данный момент постановление о завершении отопительного сезона городские власти еще не приняли. Однако всем управляющим компаниям были направлены телефонограммы о необходимости регулировать температуру на ИТП (индивидуальный тепловой пункт).

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