Россию и Казахстан свяжут три новых авиарейса
Самолеты полетят из Омска в Караганду, Павлодар и Кокчетав.
Самолеты полетят из Омска в Караганду, Павлодар и Кокчетав.
Допуск к выполнению регулярных рейсов из Омска в казахстанские города Караганда, Павлодар и Кокчетав готова выдать международному аэропорту «Оренбург» межведомственная комиссия при Министерстве транспорта России. Об этом сообщает сетевое издание «Новый Омск».
Отмечается также, что согласно приложению к протоколу Росавиации, в указанные города самолеты авиакомпании «Оренбуржье» будут летать до пяти раз в неделю. Сроки начала полетов пока не объявляются.
На сегодняшний день данные направления свободны, авиасообщение между Омском и Казахстаном осуществляет казахстанский перевозчик «Эйр Астана», чьи самолеты еженедельно выполняют по четыре рейса в Астану. С 4 июня на один рейс в неделю станет больше.
Казахстан — лидер среди стран — партнеров Омской области по внешнеторговому обороту. Кроме того, по данным переписи населения, в Омской области проживает более 78 тыс. казахов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2017 года будет увеличено количество авиарейсов из Екатеринбурга в Астану, по данному маршруту самолеты авиакомпании «Эйр Астана» будут летать ежедневно.
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