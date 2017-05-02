Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Головное предприятие транспортного дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации — ОАО «Ил» возглавил
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Головное предприятие транспортного дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации — ОАО «Ил» возглавил
Ранее сообщалось, что в соответствии с вводимой ОАК моделью управления формируемыми дивизионами, Алексей Рогозин сохранит за собой должность профильного
Целевая модель предполагает пошаговый переход к единой компании с формированием четырех дивизионов — гражданской, военной, транспортной и специальной авиации. Преобразования, которые происходят в соответствии с новой Стратегией корпорации, одобрены советом директоров ОАК в декабре прошлого года и направлены на повышение эффективности управления авиационными программами.
ОАО «Ил» становится головной компанией формируемого транспортного дивизиона, на базе которого будут объединены другие активы — ВАСО,
Одной из ключевых целей, которая будет стоять перед предприятиями дивизиона, — выполнение гособоронзаказа и обеспечение перспективных потребностей Минобороны России и других органов исполнительной власти в обновлении парка транспортных самолетов.
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