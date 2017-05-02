Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина

Ранее сообщалось, что в соответствии с вводимой ОАК моделью управления формируемыми дивизионами, Алексей Рогозин сохранит за собой должность профильного вице-президента ОАК по транспортной авиации. Такая конструкция уже введена в боевой, стратегической и специальной, а также гражданской авиации.

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Целевая модель предполагает пошаговый переход к единой компании с формированием четырех дивизионов — гражданской, военной, транспортной и специальной авиации. Преобразования, которые происходят в соответствии с новой Стратегией корпорации, одобрены советом директоров ОАК в декабре прошлого года и направлены на повышение эффективности управления авиационными программами.

ОАО «Ил» становится головной компанией формируемого транспортного дивизиона, на базе которого будут объединены другие активы — ВАСО, Авиастар-СП, ОАК-ТС, ЭМЗ им. Мясищева, а также ряд авиаремонтных предприятий.

Одной из ключевых целей, которая будет стоять перед предприятиями дивизиона, — выполнение гособоронзаказа и обеспечение перспективных потребностей Минобороны России и других органов исполнительной власти в обновлении парка транспортных самолетов.