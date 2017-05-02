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13:05 (мск), источник: СуперОмск

Трассу «Иртыш» отремонтирует омский «СтройСервис», известный шелушением асфальта

Омская компания «СтройСервис» получила контракт на капремонт участка федеральной трассы Р-254 «Иртыш» — 7,3 км Южного обхода Омска.

Компания стала единственным участником торгов, уменьшила сумму контракта на 1,2 млн рублей — до 236,7 млн. Победителем ее признал «Сибуправтодор».

По условиям контракта работы должны быть завершены к 22 сентября 2018 года.

Отметим, «СтройСервис», руководителем и владельцем которого является Яков Вагнер, традиционно получает большое количество контрактов на ремонт омских дорог. Так, только в 2016 году компания получила 16 контрактов на сумму более 382 млн рублей. При этом часть из отремонтированных в прошлом году дорог оказалась с дефектами — по асфальту пошло шелушение. Причиной этому изначально называли некий экспериментальный битум, однако впоследствии выяснилось, что при производстве асфальтобетона был использован некачественный щебень, значительно снижены нормы содержания битумных материалов, а также нарушены технологические режимы укладки и уплотнения верхнего слоя дорожного полотна. Сейчас компания по гарантии перекладывает дорожное покрытие.

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