Молодым волгоградцам выплатят по 200 000 руб за работу в селах

Молодые специалисты, работающие на селе, получат государственную поддержку в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, общая сумма выплаты при наличии высшего образования составит 200 000 рублей, а для обладателей среднего специального — 140 000 рублей. С начала года право на господдержку получили 27 человек, всего на рассмотрении находится около 70 заявок. «Одним из главных критериев является обязательство молодого специалиста отработать по трудовому договору не менее трех лет — с 2017 года действуют новые условия поддержки, и теперь выплаты предоставляются по окончании первого, второго и третьего годов. Так, при наличии среднего специального образования работник после первого года получит 70 000 рублей, 40 000 рублей — после второго, после третьего — 30 000 рублей. Работник, имеющий высшее образование, может рассчитывать на выплаты в размере 100 000, 60 000 и 40 000 рублей соответственно после каждого отработанного года», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что молодой специалист, получающий выплату за работу на селе, может также рассчитывать и на другие виды господдержки, к примеру, участвовать в программе по обеспечению жильем молодых семей и начинающих специалистов, проживающих в сельской местности.