Жители Прикамья задолжали за капремонт жилья более 80 миллионов рублей
Судебные приставы сумели взыскать свыше 2,3 миллионов рублей.
Судебные приставы сумели взыскать свыше 2,3 миллионов рублей.
Жители Прикамья задолжали за капремонт жилья более 80 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на краевой Фонд капремонта сообщили в
В ведомстве пояснили, что в 2016—2017 годах в краевое УФССП поступило 632 исполнительных документа о взыскании долгов по оплате взносов на капремонт на общую сумму свыше 6,2 миллиона рублей. По данным на 31 марта, судебные приставы в Прикамье сумели взыскать более 2,3 миллионов рублей, завершив 335 исполнительных производств (53%) по долгам за капремонт.
Как добавили в
Отметим, что при долге свыше 10 тысяч рублей судебный пристав имеет право запретить должнику выезжать за границу.