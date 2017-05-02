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13:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жители Прикамья задолжали за капремонт жилья более 80 миллионов рублей

Судебные приставы сумели взыскать свыше 2,3 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Жители Прикамья задолжали за капремонт жилья более 80 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на краевой Фонд капремонта сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве пояснили, что в 2016—2017 годах в краевое УФССП поступило 632 исполнительных документа о взыскании долгов по оплате взносов на капремонт на общую сумму свыше 6,2 миллиона рублей. По данным на 31 марта, судебные приставы в Прикамье сумели взыскать более 2,3 миллионов рублей, завершив 335 исполнительных производств (53%) по долгам за капремонт.

Как добавили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, процедура взыскания взносов за капремонт аналогична исполнительному производству по долгам за «коммуналку». Так, после возбуждения производства владелец жилья может добровольно в течение пяти дней погасить долг. После чего приставы могут наложить арест на расчётные счета или имущество должника, удерживать средства из его зарплаты или других доходов.

Отметим, что при долге свыше 10 тысяч рублей судебный пристав имеет право запретить должнику выезжать за границу.

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