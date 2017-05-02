Страховщики назвали города Казахстана с наибольшими выплатами после ДТП
В тройку лидеров по величине средней страховой выплаты после ДТП попали Талдыкорган, Актобе и Шымкент.
В тройку лидеров по величине средней страховой выплаты после ДТП попали Талдыкорган, Актобе и Шымкент.
Рейтинг регионов Казахстана с самыми большими средними страховыми выплатами после ДТП опубликовали аналитики компании «Номад Иншуранс».
По информации страховой компании, средняя выплата по обязательному автострахованию за I квартал 2017 года в Казахстане составила 326 587 тенге. В тройку лидеров по величине средней выплаты после ДТП попали Талдыкорган, где средняя сумма к выплате составила 486 019 тенге, Актобе — 449 775 тенге, Шымкент — 435 627 тенге. В этих регионах средняя выплата почти на 35−40% выше общеказахстанского показателя, сообщили в компании.
На четвёртом месте по размеру средней выплаты, согласно данным компании, находится Тараз (426 514 тенге). Пятёрку замыкает Астана (393 552 тенге). Согласно официальным данным, за два месяца 2017 года в Акмолинской области число ДТП увеличилось на 47%.
В феврале наибольшее количество ДТП произошло в Алматы. Здесь, по данным страховой компании, средняя выплата в I квартале 2017 года составила 308 814 тенге.
Самые небольшие средние страховые выплаты зафиксированы в городах Семей (234 619 тенге) и Костанай (241 945 тенге).
Компания приводит статистику Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК за
По итогам
По официальным данным, за два месяца 2017 года по статье 610 Кодекса РК об административных правонарушениях привлечено 7 768 лиц, из них 7 198 лиц оштрафованы на общую сумму 162,9 млн тенге, 565 — лишены водительских прав, четверо получили административный арест, 262 привлечены к дополнительной мере в виде лишения водительских права.