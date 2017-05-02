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13:04 (мск), источник: Informburo.kz

Страховщики назвали города Казахстана с наибольшими выплатами после ДТП

В тройку лидеров по величине средней страховой выплаты после ДТП попали Талдыкорган, Актобе и Шымкент.

Источник: Informburo.kz

Рейтинг регионов Казахстана с самыми большими средними страховыми выплатами после ДТП опубликовали аналитики компании «Номад Иншуранс».

По информации страховой компании, средняя выплата по обязательному автострахованию за I квартал 2017 года в Казахстане составила 326 587 тенге. В тройку лидеров по величине средней выплаты после ДТП попали Талдыкорган, где средняя сумма к выплате составила 486 019 тенге, Актобе — 449 775 тенге, Шымкент — 435 627 тенге. В этих регионах средняя выплата почти на 35−40% выше общеказахстанского показателя, сообщили в компании.

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На четвёртом месте по размеру средней выплаты, согласно данным компании, находится Тараз (426 514 тенге). Пятёрку замыкает Астана (393 552 тенге). Согласно официальным данным, за два месяца 2017 года в Акмолинской области число ДТП увеличилось на 47%.

В феврале наибольшее количество ДТП произошло в Алматы. Здесь, по данным страховой компании, средняя выплата в I квартале 2017 года составила 308 814 тенге.

Самые небольшие средние страховые выплаты зафиксированы в городах Семей (234 619 тенге) и Костанай (241 945 тенге).

Компания приводит статистику Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК за январь-февраль 2017 года по числу зарегистрированных автоаварий по всей республике — 2 059 ДТП, в которых пострадали 2 955 человек, из них 177 погибли.

По итогам января-февраля 2017 года Алматинская область лидирует по количеству ДТП и уровню смертности в автоавариях (погибли 54 человека). Антирекорд по самому массовому ДТП, в котором погибли четыре человека и ещё восемь пострадали, также принадлежит этому региону.

По официальным данным, за два месяца 2017 года по статье 610 Кодекса РК об административных правонарушениях привлечено 7 768 лиц, из них 7 198 лиц оштрафованы на общую сумму 162,9 млн тенге, 565 — лишены водительских прав, четверо получили административный арест, 262 привлечены к дополнительной мере в виде лишения водительских права.

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