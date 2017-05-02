К борьбе с маршрутчиками-нарушителями подключились судебные приставы
В Омске усилили меры, чтобы выявлять недобропорядочных перевозчиков.
В Омске усилили меры, чтобы выявлять недобропорядочных перевозчиков.
Как сообщили в
Так, все частники, работающие на маршрутах города, проверяются на наличие транспортной карты, лицензии, на прохождение техосмотра, на посадку и высадку пассажиров вне остановок, на соответствие класса транспортного средства тому, которое указано в маршрутной карте, на наличие расписания и схемы движения, информации о перевозчике и водителе в салоне ТС.
При этом судебные приставы могут конфисковывать документы, которые дают право на перевозку пассажиров, но по решению суда признаны недействительными, а также проверять наличие у водителя долгов, например, по неоплаченным штрафам, налогам или алиментам.
—