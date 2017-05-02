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13:19 (мск), источник: Om1.ru

К борьбе с маршрутчиками-нарушителями подключились судебные приставы

В Омске усилили меры, чтобы выявлять недобропорядочных перевозчиков.

Источник: Om1.ru

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, с 1 мая в рейдах департамента транспорта, региональных УГАДН и ГИБДД по выявлению нелегальных перевозчиков принимают участие сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Так, все частники, работающие на маршрутах города, проверяются на наличие транспортной карты, лицензии, на прохождение техосмотра, на посадку и высадку пассажиров вне остановок, на соответствие класса транспортного средства тому, которое указано в маршрутной карте, на наличие расписания и схемы движения, информации о перевозчике и водителе в салоне ТС.

При этом судебные приставы могут конфисковывать документы, которые дают право на перевозку пассажиров, но по решению суда признаны недействительными, а также проверять наличие у водителя долгов, например, по неоплаченным штрафам, налогам или алиментам.

 — Контрольно-надзорные мероприятия на линии с целью проверки выполнения требований транспортного законодательства РФ перевозчиками немуниципальной формы собственности будут проводиться еженедельно, — отметили в пресс-службе мэрии.

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