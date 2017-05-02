К борьбе с маршрутчиками-нарушителями подключились судебные приставы

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, с 1 мая в рейдах департамента транспорта, региональных УГАДН и ГИБДД по выявлению нелегальных перевозчиков принимают участие сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Так, все частники, работающие на маршрутах города, проверяются на наличие транспортной карты, лицензии, на прохождение техосмотра, на посадку и высадку пассажиров вне остановок, на соответствие класса транспортного средства тому, которое указано в маршрутной карте, на наличие расписания и схемы движения, информации о перевозчике и водителе в салоне ТС.

При этом судебные приставы могут конфисковывать документы, которые дают право на перевозку пассажиров, но по решению суда признаны недействительными, а также проверять наличие у водителя долгов, например, по неоплаченным штрафам, налогам или алиментам.