На окраине Левобережья установят почти сотню новых фонарей

Новая линия освещения появится на участке от улицы Волгоградской до поворота на РЭБ в Кировском округе Омска. По решению мэра Вячеслава Двораковского на монтаж фонарей уже выделено более 8,3 млн рублей. Планируется, что все работы будут завершены в июле 2017 года.

По данным департамента строительства, 92 фонаря будут установлены на участке протяженностью 2,9 км. Подрядчик, который определится в результате конкурса, должен будет предоставить на работу пятилетнюю гарантию.