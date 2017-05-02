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13:12 (мск), источник: СуперОмск

На окраине Левобережья установят почти сотню новых фонарей

На 2-й Солнечной появится современная линия освещения.

Новая линия освещения появится на участке от улицы Волгоградской до поворота на РЭБ в Кировском округе Омска. По решению мэра Вячеслава Двораковского на монтаж фонарей уже выделено более 8,3 млн рублей. Планируется, что все работы будут завершены в июле 2017 года.

По данным департамента строительства, 92 фонаря будут установлены на участке протяженностью 2,9 км. Подрядчик, который определится в результате конкурса, должен будет предоставить на работу пятилетнюю гарантию.

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