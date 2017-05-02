Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
СМИ: откровенное фото Седоковой набрало 100 тысяч лайков
США требуют ядерного разоружения РФ - причины
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
«Они думали, что загнали нас в угол»: Рогозин о действиях Киева
Пассажир рейса Москва-Бангкок о том, что творилось
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22По миру прошел Первомай
13:34 (мск), источник: ИА Башинформ

Широкофюзеляжный самолет выполнил первый рейс из Уфы в Даламан

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Широкофюзеляжный самолет ночью 2 мая выполнил первый рейс из Уфы в Даламан. Чартерные перелеты в Турцию по данному направлению будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, на воздушном судне Boeing 777−200, рассчитанном на 282 пассажира.

В дороге туристам предстоит провести четыре часа. Полетная программа авиаперевозчика рассчитана до 6 октября текущего года, сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа».

С 1 июня авиакомпания планирует осуществлять на Boeing 777−200 регулярные рейсы по направлению Уфа — Сочи — Уфа. Самолет будет отправляться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Еще одна авиакомпания уже второй сезон подряд будет отправлять рейсы из Уфы на широкофюзеляжном Airbus A330 (350 пассажирских кресел). В прошлом году самолет возил туристов из Уфы в Крым и на курорты Краснодарского края.

С 3 июня текущего года перевозчик намерен эксплуатировать Airbus A330 на рейсе Анталья — Уфа — Анталья. Воздушное судно будет отправляться трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Меркель прибыла в Сочи на переговоры с Путиным
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкоголя
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В США выпустили грин-карты нового образца
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Банк России выпустил памятную монету к юбилею Бальмонта
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Московские новостройки подешевели на 7,6%
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Россиянам разрешат подавать коллективные иски в сфере ЖКХ
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь