Широкофюзеляжный самолет выполнил первый рейс из Уфы в Даламан

В дороге туристам предстоит провести четыре часа. Полетная программа авиаперевозчика рассчитана до 6 октября текущего года, сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа».

С 1 июня авиакомпания планирует осуществлять на Boeing 777−200 регулярные рейсы по направлению Уфа — Сочи — Уфа. Самолет будет отправляться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Еще одна авиакомпания уже второй сезон подряд будет отправлять рейсы из Уфы на широкофюзеляжном Airbus A330 (350 пассажирских кресел). В прошлом году самолет возил туристов из Уфы в Крым и на курорты Краснодарского края.

С 3 июня текущего года перевозчик намерен эксплуатировать Airbus A330 на рейсе Анталья — Уфа — Анталья. Воздушное судно будет отправляться трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям.