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13:34 (мск), источник: Калининград.Ru

Мутко о строительстве стадиона в Калининграде: Больше вопросов возникает по дорогам и гостиницам

По словам вице-премьера РФ, перенесение срока ввода в эксплуатацию носит технический характер.

Источник: Калининград.Ru

Строительство спортивной арены к ЧМ-2018 в Калининграде идёт с опережением графика. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, пишет ТАСС.

По словам главы оргкомитета «Россия-2018», перенесение срока ввода в эксплуатацию, которое обсуждалось ранее, носит исключительно технический характер.

Стадион не вызывает сомнений, идём с опережением графика. Больше вопросов возникает по дорогам, гостиницам, — сказал Мутко.

Ранее стало известно, что срок ввода в эксплуатацию стадиона в Калининграде перенесли с 2017-го на 2018 год. В конце марта на острове Октябрьском завершился монтаж крыши спортивной арены. Объект планируют построить до конца 2017 года.

В феврале генподрядчик — компания «Крокус» — представил внешний вид фасада арены. Объект облицуют металлическими конструкциями сине-белого цвета. В фасад планируют вмонтировать светодиоды, которые позволят воспроизводить красочные изображения и инсталляции.

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