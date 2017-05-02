Мутко о строительстве стадиона в Калининграде: Больше вопросов возникает по дорогам и гостиницам
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Строительство спортивной арены к ЧМ-2018 в Калининграде идёт с опережением графика. Об этом заявил
По словам главы оргкомитета «Россия-2018», перенесение срока ввода в эксплуатацию, которое обсуждалось ранее, носит исключительно технический характер.
Стадион не вызывает сомнений, идём с опережением графика. Больше вопросов возникает по дорогам, гостиницам, — сказал Мутко.
Ранее стало известно, что срок ввода в эксплуатацию стадиона в Калининграде перенесли с 2017-го на 2018 год. В конце марта на острове Октябрьском завершился монтаж крыши спортивной арены. Объект планируют построить до конца 2017 года.
В феврале генподрядчик — компания «Крокус» — представил внешний вид фасада арены. Объект облицуют металлическими конструкциями