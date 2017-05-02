Свыше 120 японских компаний примут участие в форуме «Иннопром» в Екатеринбурге
Основной акцент в национальной экспозиции Японии будет сделан на станкостроении.
Основной акцент в национальной экспозиции Японии будет сделан на станкостроении.
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 120 японских компаний будут участвовать в форуме и выставке «Иннопром», которые пройдут
Вопросы, связанные с участием в форуме и выставке «Иннопром», были обсуждены на встрече замминистра промышленности и торговли Георгия Каламанова с делегацией японской организации по развитию внешней торговли JETRO.
«В рамках встречи японская сторона подтвердила масштабность участия Японии в “Иннопром”, сравнив российскую платформу со всемирной выставкой новейших технологий Cebit, где Япония также приняла участие с подобным статусом в марте этого года. По словам Ясуси Акахоси (президент JETRO — прим. ред.), 120 японских компаний уже подтвердили свое участие в национальной экспозиции Японии, основной акцент в которой будет сделан на станкостроении», — говорится в сообщении Минпромторга.
Также в рамках работы японского павильона будут организованы встречи в формате Fair in fair — для поиска контрагентов из числа посетителей и участников ИННОПРОМ, заинтересованных в вопросах взаимных инвестиций с Японией.
«Партнерский статус Японии на “Иннопром” — сильное подспорье в экономическом развитии наших стран», — приводятся в сообщения словам Ясуси Акахоси.