Уфимские коммунальщики за три дня уложили 84 тонны асфальта
В столице продолжается ямочный ремонт дорог.
В столице продолжается ямочный ремонт дорог.
За три выходных дня с 30 по 1 мая в Кировском районе Уфы коммунальщиков уложили 84 тонны асфальта.
На этот раз ремонтировали улицы Караидельскую, Кавказскую, Колугевскую, Менделеева и Сеченова. На этих пяти улицах за три праздничных дня уложили аж 84 тонны асфальта на площади 504 квадратных метра.
Сегодня, 2 мая, ремонтники продолжили работы по улицам Пугачева, Белореченской и Кавказской.
Кроме того, заявки на ямочный ремонт городские власти продолжают принимать на городской интерактивной карте.