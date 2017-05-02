Уфимские коммунальщики за три дня уложили 84 тонны асфальта

За три выходных дня с 30 по 1 мая в Кировском районе Уфы коммунальщиков уложили 84 тонны асфальта.

На этот раз ремонтировали улицы Караидельскую, Кавказскую, Колугевскую, Менделеева и Сеченова. На этих пяти улицах за три праздничных дня уложили аж 84 тонны асфальта на площади 504 квадратных метра.

Сегодня, 2 мая, ремонтники продолжили работы по улицам Пугачева, Белореченской и Кавказской.

Кроме того, заявки на ямочный ремонт городские власти продолжают принимать на городской интерактивной карте.