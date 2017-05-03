Alitalia начала процедуру банкротства

Как говорится в пресс-релизе Alitalia, непринятие плана сделало невозможным инвестиции в компанию со стороны акционеров, при этом времени для поиска альтернативных вариантов слишком мало, и руководство подало документы на введение временной администрации согласно положениям итальянского законодательства. Это первый шаг к банкротству компании и ее продаже новым владельцам. Если желающих купить фирму целиком не найдется, ее активы будут распроданы по частям.

Выдвинутый руководством план предполагал, в частности, увольнение 1,7 тыс. сотрудников и сокращение зарплат на 8%, а также вливание 2 млрд евро нового капитала. В ходе переговоров руководство компании пошло на значительные уступки, однако на общем голосовании большинство сотрудников проголосовали против этого плана.