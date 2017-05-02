Свердловские власти просят у Путина «Исеть»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил на имя президента РФ Владимира Путина обращение о передаче в областную собственность пустующей гостиницы «Исеть». Об этом «Уралинформбюро» рассказали в пресс-службе МУГИСО. Региональные власти намерены дать трехзвездному отелю вторую жизнь.

«Исеть» (изначально общежитие молодых сотрудников НКВД) была построена в 1932 году по проекту архитекторов Ивана Антонова и Вениамина Соколова. В данный момент объект находится на балансе Федерации и как гостиница давно не используется. «Здание требует серьезной реконструкции. Крыша там в хорошем состоянии, а балконы и перекрытия на 10 этаже нужно менять. Если “Исеть” перейдет на баланс области, на такой капремонт будет легче найти деньги», — считает архитектор и реставратор Лариса Шашкина, в свое время составлявшая акт технического состояния этого памятника.

Последний ремонт в здании проводился в 2003—2005 годах: на 2 этаже заменена часть перекрытий, поставлены стеклопакеты. Балансодержатель объекта — Росимущество — не смог найти девелоперов для выкупа верхних этажей, находящихся в аварийном состоянии. Еще одна проблема заключается в том, что гостиничный бизнес хочет все здание целиком. Однако первый этаж сегодня занимают алкомаркет и ресторан «Уральские пельмени». Последний в свое время выкупил часть помещения в собственность, отремонтировал за свой счет и расставаться с этой площадкой не собирается.

В 2016 году «Исеть» вошла в список приоритетных для сохранения объектов авангарда, составленный федеральным Минкультом. Два года назад на площадке гостиницы прошла III Уральская индустриальная биеннале, организованная городским центром современного искусства (ГЦСИ). После чего центр инициировал заявку на включение «Исети» в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. В беседе с «Уралинформбюро» замдиректора по продвижению и связям с общественностью ГЦСИ Ксения Балашова заявила, что передача на областной баланс пойдет зданию только на пользу:. «Если смена собственника позволит гостинице выжить, мы будем только рады и попробуем повлиять на ускорение ее реконструкции». На судьбе биеннале этот процесс никак не скажется: будущей осенью выставка пройдет уже на другой площадке.