Мэрия Омска объявила конкурс на ремонт улицы 4-й Челюскинцев

О грядущем ремонте стало известно благодаря официальному порталу Госзакупок, на котором сегодня был объявлен конкурс.

Всего на работы администрация города готова выделить 23,6 миллиона рублей. Итоги конкурса будут подведены 25 мая, а работы должны закончиться не позже 27 июля.

Напомним, что ремонт 4-й Челюскинцев входит в запланированные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Ранее же были объявлены торги на ремонт еще 30 городских трасс.