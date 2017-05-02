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15:17 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска объявила конкурс на ремонт улицы 4-й Челюскинцев

Городские чиновники ищут подрядчика, который займется восстановлением улицы 4-й Челюскинцев в Амурском поселке.

О грядущем ремонте стало известно благодаря официальному порталу Госзакупок, на котором сегодня был объявлен конкурс.

Всего на работы администрация города готова выделить 23,6 миллиона рублей. Итоги конкурса будут подведены 25 мая, а работы должны закончиться не позже 27 июля.

Напомним, что ремонт 4-й Челюскинцев входит в запланированные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Ранее же были объявлены торги на ремонт еще 30 городских трасс.

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