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15:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Репьевке перестали работать все банкоматы

Ремонтные работы по регламенту проведут в течение пяти дней.

Жители райцентра пожаловались сотрудникам районной газеты «Репьевские вести» (филиал РИА «Воронеж»), что второй день не могут снять наличные с банковских карт. Терминалы «Сбербанка» перестали работать в Репьевке во второй половине дня 1 мая.

С окончанием праздничных выходных ситуация не изменилась.

— Мы не отвечаем за работу терминалов, и нам не известны причины, по которым они перестали работать. Заявку на ремонтные работы уже направили. Если нужна более конкретная информация, лучше обратиться непосредственно в Воронеж, — сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» начальник расположенного в Репьевке дополнительного офиса Сбербанка № 9013/917 Елена Гончарова.

В офисе Сбербанка РФ нам сообщили, что ремонтные работы по регламенту проводятся в течение пяти дней. На территории района нет устройств, работающих на выдачу наличных.

Всего в Репьевке имеется четыре терминала Сбербанка — два на улице Ушанева рядом со зданием дополнительного офиса, один на улице Советской в крупном сетевом магазине. Еще один терминал находится в здании районной больницы на улице Мира, но он не рассчитан на выдачу наличных. С помощью него лишь провести банковские операции онлайн. Терминалов других банков на территории района нет.

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