Google 16 мая запустит Android Pay в России

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Платежный сервис Google начнет работу в России 16 мая, сообщили «Интерфаксу» несколько источников, знакомых с планами компании. Информацию подтвердили два банкира.

15 мая Google планирует презентовать новый сервис в России, говорится в сообщении компании. Представитель Google не уточняет, о каком сервисе идет речь, и не комментирует информацию источников о запуске Android Pay. Среди партнеров платежной системы, в частности, Сбербанк, утверждает один из источников.

Google запустила систему для совершения покупок со смартфона Android Pay в сентябре 2015 года в США. Система хранит данные кредитных и дебетовых карт пользователя, которые могут использоваться как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах и приложениях. Среди партнеров Android Pay — Uber, Airbnb, McDonalds, Nike, KFC, говорится на сайте сервиса.

В настоящее время Android Pay работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае, Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии. На российском рынке в настоящее время работают мобильные платежные системы Apple Pay, Samsung Pay и AliPay (принадлежит китайской Alibaba).