У Китая появились претензии к российскому мёду
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Китай может запретить ввоз меда из России в связи с невыполнением требований страны.
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Китай может запретить ввоз меда из России в связи с невыполнением требований страны.
Как сообщает Россельхознадзор, он получил информацию от Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) о выявлении несоответствий российского меда санитарным требованиям Китая.
«AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений
По информации AQSIQ, не отвечающая требованиям продукция пчеловодства была экспортирована предприятиями Алтайского края. Согласно сообщениям китайской стороны, при проведении лабораторных исследований выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае.
При этом, по имеющейся в Россельхознадзоре информации, ветеринарная служба Алтайского края не проводила региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде. Это не позволяет в полной мере осуществлять контроль за российскими