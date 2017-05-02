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15:39 (мск), источник: Интерфакс

У Китая появились претензии к российскому мёду

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Китай может запретить ввоз меда из России в связи с невыполнением требований страны.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Россельхознадзор, он получил информацию от Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) о выявлении несоответствий российского меда санитарным требованиям Китая.

«AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По информации AQSIQ, не отвечающая требованиям продукция пчеловодства была экспортирована предприятиями Алтайского края. Согласно сообщениям китайской стороны, при проведении лабораторных исследований выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае.

При этом, по имеющейся в Россельхознадзоре информации, ветеринарная служба Алтайского края не проводила региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде. Это не позволяет в полной мере осуществлять контроль за российскими предприятиями-экспортерами, отмечает Россельхознадзор.

Комментарии
4
xo ppy
видимо у нас живут неправильные пчёлы.Не хотят и не надо-сами съедим...
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Конь
Кто бы еще в наших магазинах и рынках продукты проверял.
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Альфир Сабиров
Китай страна с огромным торговым оборотом, ведущий сотрудничество со всем миром. И их стандарты качества давно опережают наши ГОСТы. Нет ничего удивительного, что мы не можем соответствовать их требованиям. Нам наверно равнозначные партнеры Таджикистан, ну или королевство Тонго))
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