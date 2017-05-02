У Китая появились претензии к российскому мёду

Как сообщает Россельхознадзор, он получил информацию от Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) о выявлении несоответствий российского меда санитарным требованиям Китая.

«AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По информации AQSIQ, не отвечающая требованиям продукция пчеловодства была экспортирована предприятиями Алтайского края. Согласно сообщениям китайской стороны, при проведении лабораторных исследований выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае.