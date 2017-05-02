«Деньги растранжирите и построите из коробочек»: в Новосибирске продолжается дискуссия по мусорной концессии

Чернобыль как сравнение.

Сложно было ожидать от представителей концессионера особых откровений — все-таки аудитория прежде не встречалась с авторами проекта, посему «Экология-Новосибирск» следовало повторить в очередной раз свои обещания и постараться заручиться поддержкой. Последняя нужна для противостояния непримиримой оппозиции в лице инициативной группы «Поможем реке Издревая» и ее координатору Юлии Колеватовой, заявившей, что добьется отмены строительства мусоросортировочного комплекса в бассейне защищаемой ею реки. «Знаете, мы 15 лет потратили, чтобы вычистить отсюда мусор, убрать незаконные свалки и все это для того, чтобы вы построили комплекс? Простите, но этого не будет», — сказала девушка в ответном слове.

Главный представитель «Экология-Новосибирск» — генеральный директор компании Максим Спирин, в свою очередь, говорил о плюсах, связанных со строительством комплекса и полигона. В его речи было и о новейших технологиях и зарубежном опыте, о сложной инженерной системе, которая предотвратит попадание мелкой мусорной дисперсии в почву, и о дополнительных 250 рабочих местах, что будут доступны для трудоустройства.

Но, судя по реакции новосибирцев, когда модератор слушаний отдал микрофон в свободное пользование, в преимущества концессии для области никто особо не поверил. «Знаю я вас, деньги растранжирите, построите из коробочек, а нам на этой земле жить», — в эмоциях бросила пожилая женщина. Другой выступающий, назвавший себя «специалистом по экологической безопасности» и вовсе обрисовал всем присутствующим крайне нерадостную картину из-за строительства мусоросортировочного комплекса, сравнив проект по опасности с Чернобыльской АЭС и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, тем самым предрекая экологическую катастрофу и рост числа онкологических заболеваний на 30%.

«Грузить все не будем».

Впрочем, не все вопросы от горожан изобиловали оценочными суждениями и безосновательными эмоциями. Основной поток вопросов сводился к вполне понятному тезису: «Какие сможете дать гарантии на период строительства и в последующую эксплуатацию?» И здесь, если судить по реакции зала, к словам спикеров прислушивались и не сопровождали ответы выкриками. В частности, дачников близлежащих от Раздольного садовых обществ, волновала тема сортировки мусора и борьбы с птицами, которые в любом случае разобьют гнезда близ мусорного полигона. «В проекте предусматривается программа входного контроля: на контрольно-пропускном пункте будем все взвешивать и смотреть паспорта контроля. В зоне разгрузки — визуальный контроль. Все, что не соответствует — люминесцентные лампы, элементы питания, аккумуляторы — будем отсеивать. Если что-то упустим, то магнитный сепаратор на технологической линии отловит неподходящий мусор. Нам самим невыгодно загружать на полигон все подряд: ведь чем больше мусора, тем меньше срок эксплуатации полигона», — объяснила эксперт «Экология-Новосибирск» Екатерина Антонова.

Что до птиц, то представители концессионера заверили, что будут бороться с помощью мобильных отпугивателей, создающих звуковую волну в 80 децибел. Правда при этом, остался без ответа вопрос, получено ли разрешение от чкаловского аэродрома на реализацию проекта, потому как птицы создадут угрозу для взлета и посадки самолетов. Так же Максим Спирин проигнорировал вопрос относительно рекомендации губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого рассмотреть подчиненным ему органам власти возможность переноса площадки строительства. Корреспонденту «ФедералПресс» удалось после слушаний дозвониться в правительство области, где было сообщено об отсутствии конкретного решения. «Разумеется, решение будет, только следует понимать, что это долгий процесс — выбор подходящего под все условия места для мусоросортировочного комплекса», — заверили в пресс-службе правительства.

«Нам тоже здесь жить».

И все же, в публичных слушаниях, даже, несмотря на почти полное отсутствие взаимопонимание между сторонами, прозвучало нечто новое. Во-первых, компания «Экология-Новосибирск» озвучила название фирмы, которая будет поставлять технологическое оборудование — это американский подрядчик BHS. Его продукция для сортировки мусора работает на предприятиях соответствующего профиля в США и Европе. Во-вторых, господин Спирин упомянул о возможном подрядном контракте с австрийской фирмой, занимающейся природоохранными технологиями. Его заявление о том, что австрийцы занимают шестое место в рейтинге аналогичных компаний, выглядит убедительно в свете строительства мусороперерабатывающего завода во Владимире, где основным инвестором выступает венская «Avenue Energy Gmbh». Наконец, на слушаниях присутствовал представитель компании, по производству гео-мембран, используемых в строительстве мусорного полигона, дабы отходы не просачивались в подземные воды. И хотя его заверения относительно срока эксплуатации мембран более 50 лет были встречены залом прохладно, в речи был упомянут Сургут как пример качества природоохранных технологий. Справедливости ради, в Югре сегодня действует программа строительства и эксплуатации мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов по утилизации твердых коммунальных отходов.

Но представители концессионера и горожане так и не пришли к единому знаменателю. По всей видимости, если не будет выбрана новая площадка для строительства, проект концессии будет переработан, а это означает повторные слушания спустя некоторое время. Новосибирцы могут надеяться, что в «Экология-Новосибирск» поймут их опасения по проекту, тем более, как заявили сами представители компании — «Нам тоже здесь жить».