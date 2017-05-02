Мэрия Воронежа оценила строительство школы в Шилово в 719 млн рублей
Городские власти приступили к поиску подрядчиков.
Городские власти приступили к поиску подрядчиков.
Управление строительной политики горадминистрации объявило торги на строительство школы на улице Острогожская в микрорайоне Шилово в пятницу, 28 апреля. Городские власти оценили стоимость объекта почти в 719,3 млн рублей. Деньги на строительство школы выделят из федерального бюджета, сообщается в опубликованной на портале госзакупок аукционной документации.
Подрядчик должен будет построить в Шилово школу из кирпича на 1224 места, или на 51 класс. Здание школы будет состоять из трех разновысоких корпусов: из
В ученом корпусе на первом этаже будут кабинеты первого и второго классов, на втором — кабинеты вторых и третьих классов, на третьем — третьих и четвертых. Учебный блок для старших классов (с пятого по 11) будут находиться в четырехэтажном корпусе.
В общественном корпусе будут столовая на 420 посадочных мест, актовый зал на 495 человек, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, кабинеты информатики и 3D моделирования. В спортивном — спортзал с отдельными выходами на улицу.
Заявки на торги принимаются до 16 мая, аукцион пройдет 22 мая. Победитель должен сдать школу к концу 2018 года.
Контекст
На улице Острогожская в Шилово АО «ДСК» возводит микрорайон «Ласточкино». Первую очередь жилого комплекса сдадут в первом полугодии 2017 года. Всего на 340 га возведут 3,7 млн кв. м. жилья. В микрорайоне планируется построить три школы, семь детских садов, поликлинику,
О намерении построить школу на 1224 места на улице Острогожской руководитель регионального департамента строительной политики Олег Гречишников сообщил в начале апреля 2017 года.