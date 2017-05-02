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16:19 (мск), источник: Ipress.ua

Крупнейшая итальянская авиакомпания вернулась в Украину

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia вернулась в Украину с регулярными рейсами.

Источник: Ipress.ua

Авиакомпания будет осуществлять рейсы не из «Борисполя», как раньше, а из «Жулян», сообщает Delo.ua.

Со 2 мая рейсы будут выполняться на ежедневной основе с ночной стоянкой в ​​Киеве до 27 октября 2017 года.

Из римского аэропорта Фьюмичино самолет будет вылетать в 23:00, из Жулян — в 05:00. Время полета — около 3 часов. На линии Alitalia будет курсировать самолет типа Airbus A320.

Как известно, Alitalia прекратила летать по маршруту Киев-Рим в 2014 году. Ранее компания анонсировала, что запустит ежедневные рейсы между Киевом и Римом.

Отметим, что авиакомпания «Alitalia — Società Aerea Italiana» — крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Штаб-квартира находится в Риме, аэропорт базирования — Фьюмичино (Леонардо да Винчи).

Alitalia — частная авиакомпания: 51% принадлежит итальянской компании CAI и 49% — национальному авиаперевозчику ОАЭ Etihad Airways.

Парк самолетов Alitalia — один из самых молодых в мире, средний возраст самолетов — около 8 лет. Всего в компании насчитывается более 120 самолетов.

Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair, который планирует в сентябре начать полеты в Украину, не планирует летать в Харьков.

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