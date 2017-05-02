Крупнейшая итальянская авиакомпания вернулась в Украину
Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia вернулась в Украину с регулярными рейсами.
Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia вернулась в Украину с регулярными рейсами.
Авиакомпания будет осуществлять рейсы не из «Борисполя», как раньше, а из «Жулян», сообщает Delo.ua.
Со 2 мая рейсы будут выполняться на ежедневной основе с ночной стоянкой в Киеве до 27 октября 2017 года.
Из римского аэропорта Фьюмичино самолет будет вылетать в 23:00, из Жулян — в 05:00. Время полета — около 3 часов. На линии Alitalia будет курсировать самолет типа Airbus A320.
Как известно, Alitalia прекратила летать по маршруту
Отметим, что авиакомпания «Alitalia — Società Aerea Italiana» — крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе.
Alitalia — частная авиакомпания: 51% принадлежит итальянской компании CAI и 49% — национальному авиаперевозчику ОАЭ Etihad Airways.
Парк самолетов Alitalia — один из самых молодых в мире, средний возраст самолетов — около 8 лет. Всего в компании насчитывается более 120 самолетов.
Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair, который планирует в сентябре начать полеты в Украину, не планирует летать в Харьков.